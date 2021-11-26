В России выдали патент на еще одну вакцину от COVID-19

Российская компания «Биокад» получила патент свою на вакцину от коронавируса

Российская биотехнологическая компания «Биокад» получила патент на вакцину от коронавируса. Об этом со ссылкой на Роспатент в пятницу, 26 ноября, пишет ТАСС.

Разработанный препарат против COVID-19 является векторным и создан на основе аденовируса пятого типа. Уточняется, что после введения вакцины организм человека вырабатывает специфический иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты. В описании патента также говорится, что новый препарат может использоваться для профилактики коронавирусной инфекции.

Эксперты Федерального института промышленной собственности при рассмотрении заявки провели экспертизу и пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне, сообщает Роспатент.

Разрешение на проведение первой и второй фаз клинических исследований своей вакцины «Биокад» получил от Минздрава в июле. 6 сентября генеральный директор компании Дмитрий Морозов сообщал, что производитель приступил к испытаниям.