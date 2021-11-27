На Украине пресс-марафон Зеленского сравнили с выступлением КВН

На Украине политики и журналисты отреагировали на пресс-марафон президента страны Владимира Зеленского. Большинство из них остались недовольны заявлениями Зеленского, а кто-то даже сравнил выступление президента с Клубом веселых и находчивых (КВН). Комментарии украинцев собрал «Гордон».

«Встреча Владимира Зеленского с журналистами в очередной раз доказала, что глава государства находится в вымышленном мире и не осознает ни вызовов, стоящих перед страной, ни собственной ответственности», — написал одну из самых жестких реакций на выступление президента журналист Виталий Портников. А народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и вовсе назвала решение Зеленского пойти на пресс-марафон катастрофой.

Были и те, кто отнесся к заявлениям украинского президента с юмором. В частности, блогер Ирина Медушевская отозвалась о пресс-марафоне Зеленского как о «лучшем выступлении «95-го квартала» («95-й квартал» — название команды КВН, капитаном которой долгое время был Зеленский в молодые годы — прим. «Ленты.ру») за время их существования». Некоторые комментаторы однако признали талант Зеленского в создании доверительной атмосферы.

27 ноября украинский президент провел большой пресс-марафон, на котором ответил на вопросы журналистов по всем темам, касающимся украинского государства. Конференция длилась более трех часов, и Зеленский успел сделать во время общения с прессой несколько громких заявлений, в частности, рассказал о причастности украинского олигарха Рината Ахметова к попытке государственного переворота на Украине.

