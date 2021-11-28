«Динамо» обыграло« Рубин» в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу со счетом 3:2 над казанским «Рубином» в матче РПЛ

Московское «Динамо» одержало победу над казанским «Рубином» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Казани. Счет открыли гости: в составе «Динамо» голом на 18-й минуте отметился хавбек Денис Макаров. Казанцы ответили на точный удар бело-голубых голом Солтмурада Бакаева на 30-й минуте.

В начале второго тайма «Рубин» вышел вперед — пенальти реализовал Андерс Дрейер. Бело-голубым удалось сравнят счет на 68-й минуте встречи усилиями Фабиана Бальбуэна. На 85-й минуте москвичи вырвали победу. Мяч забил Себастьян Шиманьски. Итоговый счет — 3:2 в пользу бело-голубых.

«Динамо» после 16 матчей РПЛ занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата. Москвичи отстают от идущего на первом месте «Зенита» на одно очко. Сине-бело-голубые в рамках 16-го тура встретятся с ЦСКА.

«Рубин» занимает девятое место в чемпионате. В активе команды 22 набранных очка.