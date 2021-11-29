Горняки «Листвяжной» рассказали о содержании метана в шахте перед аварией

Горняки «Листвяжной»: приборы для определения метана не подавали сигналов перед ЧП

Горняки не наблюдали повышенного содержания метана в воздухе при заходе в шахту «Листвяжная». Об этом рассказали пострадавшие шахтеры, передает ТАСС.

По их словам, приборы для определения концентрации газа не подавали звуковых сигналов перед ЧП. Возможно, причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана.

«Мы спускались — не было, а когда уже, соответственно, дошло с тридцатого бремсберга (подземная наклонная горная выработка), приборы замигали, показали высокое содержание СО в воздухе», — рассказал один из шахтеров.

Горняки добавили, что после сигнала о взрыве она направились к выходу из шахты, надев приборы для защиты органов дыхания — самоспасатели. У некоторых не хватило воздуха в приборах и они погибли. Один из шахтеров умер, пытаясь поделиться кислородом со своим товарищем, но в результате погибли оба.

«Многие здесь (в больнице — прим. "Ленты.ру") оказались из-за того, что в считанные секунды приняли меры, рисковали своей жизнью и спасали людей», — рассказал пострадавший горняк при выписке из центра охраны здоровья шахтеров.

Ранее бывший работник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Виталий Сергеев указал на еще одно нарушение в ее работе. По его словам, там не работали датчики нахождения людей, с помощью которых диспетчер может отследить шахтера, когда тот спустится в шахту.

