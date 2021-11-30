Посол России ответил на отказ США считать высылкой отъезд российских дипломатов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ответил на отказ США считать высылкой отъезд 55 российских дипломатов. По его словам, данное заявление не выдерживает критики. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил дипломат, именно Госдепартамент в декабре 2020 года в одностороннем порядке установил трехлетний лимит длительных командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генеральных консульств России в Нью-Йорке и Хьюстоне. При этом, указал Антонов, в отношении диппредставительств других стран действует пятилетний период пребывания в США.

«Нам было четко обозначено, что в случае отказа выполнить данное требование россияне будут лишены иммунитета и иных дипломатических привилегий. Таким образом, речь идет о фактическом выдворении», — заявил российский посол.

29 ноября заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что отъезд российских дипломатов, запланированный на 2022 год, нельзя рассматривать как их высылку или карательную меру. Она подчеркнула, что российская сторона была заранее уведомлена об этом решении. По словам Портер, США якобы предъявляют российским дипломатам такие же требования, которые Россия предъявила сотрудникам Госдепартамента.

Ранее Анатолий Антонов заявил, что 27 российских дипломатов покинут США 30 января, а еще столько же уедут 30 июня 2022 года, то есть всего 54 человека. Он подчеркнул, что у супругов работников дипкорпуса отбирают аккредитацию, детям не выдают визы. Дипломат также заявил, что США отвергают все предложения России восстановить межпарламентские связи, отвергают запросы на встречи в Конгрессе и отказываются слушать российскую аргументацию.

В августе посол США в России Джон Салливан заявил о большой диспропорции в количестве дипломатов, которые находятся в двух государствах. Так, в России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН.