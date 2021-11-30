Карпин рассказал о состоянии Кудряшова после автогола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии защитника команды Федора Кудряшова после автогола в матче заключительного тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что пообщался с Кудряшовым по телефону, и узнал, что его настроение улучшилось. «Что в том эпизоде он хотел сделать — понятно, но не смог сделать, потому что свело обе задние мышцы. Остался на костылях», — подчеркнул он.

Автогол Кудряшова стал единственным мячом, забитым в матче заключительного тура отбора к ЧМ-2022. Победа позволила сборной Хорватии опередить россиян и занять первое место в группе H.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на чемпионате мира в стыковых матчах. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками 24 марта. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.