Следствие предъявило окончательные обвинения экс-губернатору Фургалу

Расследование в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилось, ему были предъявлены обвинения в окончательной редакции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывшему главе региона вменяется мошенничество и руководство преступным сообществом. Защита Фургала информацию не прокомментировала в связи с подпиской о неразглашении о ходе расследования.

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Как сообщил РИА Новости адвокат Фургала Дмитрий Довгий, со 2 декабря он вместе с подзащитным начнет знакомиться с материалами дела

Ранее, 24 ноября, бывшему губернатору Хабаровского края предъявили новое обвинение в организации преступного сообщества и семи эпизодах мошенничества. Свою вину он не признает.

По версии следствия, Фургал создал преступную группу, которая с 2004 по 2005 год совершила покушение на убийство Александра Смольского, а также расправилась с бизнесменами Евгением Зорей и Олегом Булатовым. Мотивом преступлений стало стремление Фургала расширить свой бизнес.

