Карпин описал встречу в отеле с игроками сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин о встрече с игроками: ничего не забудется

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о встрече с игроками команды. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Ничего не забудется. Люди поедут в отпуск со своими командами с мыслями, которые я говорил. Это всегда продуктивно», — заявил специалист. Он добавил, что из-за проблем с логистикой на встрече в отеле отсутствовали игроки «Зенита» и иностранных команд.

26 ноября состоялась жеребьевка стыковых матчей в квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная России в первом раунде сыграет с поляками. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за выход на чемпионат мира с лучшим в паре Швеция — Чехия.

Полуфинальные стыковые матчи пройдут 24 марта. Решающие встречи состоятся через пять дней.