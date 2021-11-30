Дмитрий Киселев рассказал о напряженном разговоре с Лукашенко

Телеведущий и журналист Дмитрий Киселев взял интервью у президента Белоруссии Александра Лукашенко и поделился своими впечатлениями от беседы. Об этом сообщает БЕЛТА.

В частности, Киселев рассказал, что разговор получился напряженным, так как он задавал сложные вопросы, которые могли вызвать некоторое раздражение у главы республики.

«Я пошел на этот риск. Но делал это по-человечески доброжелательно. И президент тоже отвечал очень доброжелательно и исчерпывающе, даже больше, чем я мог на это рассчитывать», — пояснил ведущий.

Киселев подчеркнул, что пока интервью не вышло в эфир, нет возможности обсуждать его содержательную часть, однако отметил, что его собеседник обращался к ряду исторических событий и фактов, рассуждал о будущем, говорил неприятные вещи в отношении Европы и Запада, а также рассказал о личных отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.

Журналист добавил, что это была его первая встреча с Лукашенко и она стала своеобразным человеческим открытием. По его словам, глава государства не требовал заранее предоставить вопросы для интервью и никак не ограничивал беседу во времени. Киселев считает, что получившийся материал поможет глубже понять логику действий белорусского лидера и его народа.

19 ноября Лукашенко дал интервью телеканалу BBC News. В ходе разговора со Стивом Розенбергом президент, в частности, высказался на тему обострения обстановки на границе с Польшей и в целом отношений с Европой, оценил возможность ядерной войны с НАТО и Россией, а также прокомментировал политическую обстановку в Белоруссии и ответил на призывы к диалогу с оппозицией.

Впоследствии британский журналист рассказал, что самой нервной частью беседы стала тема отношений с Путиным — белорусский лидер мог долго говорить на тему миграционного кризиса или событий 2020 года, в то время как его высказывания о президенте России были лаконичными. По словам Розенберга, в целом разговор начался довольно резко — Лукашенко пришел, собеседники сели и без предисловий начали запись. По окончании беседы белорусский лидер сказал: «Не обижайтесь, вы сами затеяли все это», — а затем предложил провести еще одно интервью в прямом эфире.