Адвокат рассказал о разделе наследства Градского

Адвокат Жорин предположил, что Градский включил в завещание актрису Коташенко и их детей

Адвокат Сергей Жорин рассказал, как может быть разделено наследство народного артиста, композитора и певца Александра Градского. Об этом сообщает MK.RU.

По словам юриста, артист с большой долей вероятности успел составить завещание. Жорин предположил, что в нем упомянуты супруга музыканта, модель и актриса Марина Коташенко и их общие дети — семилетний Иван и трехлетний Александр.

Адвокат подчеркнул, что дети Коташенко будут претендовать на наследство музыканта даже в том случае, если он не оставил завещание.

Жорин добавил, что если не было завещания, то все имущество, которое на момент смерти было у Градского, разделится между наследниками первой очереди, к которым относятся дети, родители, супруги.

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Градский скончался в столице 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».