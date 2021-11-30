Проигравший Месси в споре за «Золотой мяч» Левандовски сделал заявление

Нападающий «Баварии» и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски поздравил нападающего ПСЖ Лионеля Месси с завоеванием «Золотого мяча». Заявление игрок сделал в своем Twitter.

Он также подчеркнул, что ни один игрок не может завоевать индивидуальную награду без сильных партнеров по команде и преданных фанатов. Левандовски также поблагодарил всех за поддержку.

Вручение «Золотого мяча» прошло 29 ноября в Париже. Левандовски в голосовании за награду проиграл Месси 33 балла. Третье место в споре претендентов на награду занял полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

Левандовски в 2021 году забил 64 гола. Он также стал чемпионом Германии и завоевал Суперкубок страны.