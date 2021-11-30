Ургант нашел общее у нового штамма коронавируса и известного российского рэпера

Телеведущий Иван Ургант пошутил о распространении в мире омикрон-штамма коронавируса. Шоумен нашел общее у присвоенного новой мутации символа греческого алфавита и известного российского рэпера Оксимирона (Oxxxymiron, настоящее имя — Мирон Федоров). Высказывания Урганта прозвучали в его шоу «Вечерний Ургант», выпуск доступен на YouTube.

В программе Ургант назвал омикрон-штамм новым обновлением коронавируса и спросил коллегу Дмитрия Хрусталева, скачал ли он себе его. Шоумен высмеял схожее звучание названия штамма и псевдонима рэпера Мирона Федорова — Оксимирон. Ургант также напомнил о том, что 1 декабря выйдет новая пластинка Оксимирона, первая за шесть лет.

«Однозначно тяжелее всего эту новость (о появлении штамма омикрон — прим. "Ленты.ру") воспринял Оксимирон. Шесть лет человек готовился выпустить новый альбом, и тут — раз! — за два дня его обходит штамм с таким же названием», — пошутил телеведущий. Ургант выразил надежду на то, что омикрон вместо нового вида вируса окажется лишь микстейпом из старых, уже известных штаммов.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, получивший условное название омикрон, был выявлен в середине ноября в Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его омикрон. ВОЗ также включила этот штамм в группу вариантов, вызывающих обеспокоенность.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал единственный способ защиты от штамма омикрон. По его мнению, чтобы помешать распространению вируса нужно ревакцинироваться.