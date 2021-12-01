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Джастина Бибера сравнили со священником из-за нелепого наряда

Оверсайз-пальто на Джастине Бибере в новой рекламе бренда Balenciaga развеселило фанатов
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Фото: @balenciaga

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер стал героем новой рекламной кампании бренда Balenciaga и развеселил фанатов. Фотография появилась на странице компании в Instagram.

На размещенном кадре 27-летняя знаменитость позирует в наряде черного цвета, который состоит из оверсайз-пальто Engineered и футболки. В качестве обуви певец выбрал ботинки Trooper. На шее артиста висит небольшой кошелек модели Essential. Суммарная стоимость одежды, которая представлена на сайте марки, составила 4495 долларов (369 тысяч рублей).

Пользователей сети рассмешил нелепый, по их мнению, образ Бибера. Так, некоторые сравнили музыканта со священником, а другие комментаторы посчитали, что он выглядит как шведский рэпер Юнатан Хостад, более известный как Yung Lean. «Господи, он выглядит в точности как Yung Lean», «Сначала я не понял, почему в моей ленте священник», «Господи помилуй», «Он украл одежду Хагрида?», «Святой отец», «Священный Бибер», «Отец Бибер», «Прямиком из храма», — писали они.

В ноябре Джастин Бибер выступил на концерте в косынке и также стал мемом в социальных сетях. Его запечатлели на сцене в атласной косынке с цветочным принтом, которая была завязана на подбородке. Юзерша @dieinjinsarms сравнила исполнителя с героиней российского мультипликационного сериала «Маша и Медведь» Машей.

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