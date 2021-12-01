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Роналду одним словом отреагировал на вручение Месси «Золотого мяча»

Роналду отреагировал словом «факт» на запись о том, что Месси не заслужил «Золотой мяч»
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Фото: Andy Rowland / globallookpress.com

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о вручении «Золотого мяча» по итогам 2021 года форварду ПСЖ и сборной Аргентины Лионелю Месси. Его комментарий приводится в Instagram пользователя cr7.o_lendario, скриншот записи которого приводит «Советский Спорт».

Футболист отреагировал на пост юзера, в котором тот приводит статистику достижений португальца. В записи говорится о том, что Месси не заслужил трофей, так как провел неудачный сезон. «Грабеж. Грязь. Позор. Тот, кто достаточно умен, понимает, кто на самом деле заслуживает "Золотой мяч". Получать незаслуженные награды — ложное счастье. Роналду всегда будет лучшим в истории!» — написано там. На это Роналду ответил словом «факт».

Церемония вручения награды «Золотой мяч», присуждаемой лучшему футболисту года, прошла 29 ноября в Париже. В споре за трофей Месси обошел форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который занял второе место в голосовании. Роналду в рейтинге претендентов на приз расположился на шестом месте.

Роналду пять раз завоевывал «Золотой мяч». На счету Месси теперь семь наград.

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