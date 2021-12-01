Карпин высказался о возможном продлении контракта после стыковых матчей

Главный тренер сборной России Валерий Карпин о будущем в команде: после стыков подумаем

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о возможном продлении контракта с национальной командой после стыковых матчей. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Готов ли продолжить — пока не готов сказать. После стыков подумаем», — сказал специалист после встречи с командой 30 ноября.

Сборная России продолжит борьбу за право выступить на чемпионате мира-2022 в стыковых матчах. В первом раунде 24 марта команда Карпина сыграет с поляками. В случае победы сборной предстоит побороться за выход на мундиаль с победителем пары Швеция — Чехия.

Карпин был назначен тренером сборной России 23 июля. Контракт со специалистом рассчитан до 31 марта 2022 года.