Венедиктов назвал два козыря Лукашенко в отношениях с Путиным

Главред «Эха Москвы» Венедиктов: у Лукашенко осталось два козыря в разговоре с Путиным

У президента Белоруссии Александра Лукашенко осталось два козыря в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Их назвал главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, его цитирует Telegram-канал «Сказано на Эхе».

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Первый козырь Лукашенко в отношениях с Путиным, по мнению Венедиктова, — это размещение ядерного оружия на территории Белоруссии. «Это такой плюс, бонус Путину. И второй [козырь] — это перекрытие транзита энергоресурсов через территорию Белоруссии из России в Европу. На самом деле, это тоже бонус Путину, потому что тогда резко возрастает значение "Северного потока-2", по которому эти энергоносители, которые Лукашенко может отрезать, могут идти. Опять Путин в плюсе», — добавил он.

Журналист считает, что эти два туза Лукашенко еще может разыграть, а когда это случится, он станет неинтересен России и Путину.

Ранее 1 декабря сообщалось, что президент Белоруссии подтвердил готовность остановить транзит энергоносителей из России в Польшу в случае закрытия Варшавой польско-белорусской границы. Он также призвал польскую сторону «взять свои куриные мозги и подумать, что ты бряцаешь».

До этого, 30 ноября, Лукашенко заявил, что предложит Путину вернуть в Белоруссию ядерное оружие при одном условии — если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше. На уточняющий вопрос, о каких системах идет речь, глава государства ответил: «То ядерное оружие, которое будет наиболее эффективно при таком соприкосновении».