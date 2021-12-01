На юге России стартовали учения с участием 10 тысяч военных

Более 10 тысяч российских военнослужащих примут участие в зимних учениях на юге страны, рассказали в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), пишет ТАСС.
Зимние учения
Мотострелковые соединения совершили марши на полигоны юга России, где стартовали учебные маневры. Как отметили в Минобороны, зимний период обучения нового учебного года начнут около трети подразделений всех соединений и воинских частей округа. Личный состав разместят в автономных полевых лагерях АПЛ-500. Их соорудят на базе основных полигонов.
«Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля более чем на 30 общевойсковых полигонах», — подчеркнули в пресс-службе.
В 2021 году впервые зимние учения начались на полигонах Нестеровский в Ингушетии и Даниловский — в Волгоградской области. Часть военнослужащих будут выполнять задания командования в местах постоянной дислокации.
Учения с Белоруссией
Самые масштабные учения Россия до этого проводила с Белоруссией. 29 ноября стало известно, что войска Союзного государства организуют новые тренировки на белорусско-украинской границе. Минск совместно с Москвой «в среднесрочной перспективе» планирует провести маневры по прикрытию южной части границы Белоруссии, заявил министр обороны страны Виктор Хренин.
Военные маневры
В октябре Россия и Белоруссия договорились продолжать укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере и запланировали еще ряд мероприятий до 2024 года. Утвержденный план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год включает 139 мероприятий.
В 2023 году наиболее масштабным событием станет проведение «Щита Союза» (на территории Белоруссии учения называются «Запад»).
Страны провели крупные учения с 10 по 15 сентября 2021 года. По данным министерства обороны России, в них приняли участие около 200 тысяч военных, до 760 единиц техники и 15 кораблей. Совместные стратегические маневры являются плановым мероприятием и проводятся раз в два года в соответствии с решением президентов двух государств.