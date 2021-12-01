На юге России стартовали учения с тысячами военных

Более 10 тысяч военнослужащих Южного военного округа России в составе батальонных тактических групп мотострелковых соединений стартовали с маршем на общевойсковые полигоны. О начале учений рассказали в пресс-службе ЮВО, передает «Интерфакс».

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что в первом учебном модуле на 30 общевойсковых полигонах пройдет боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей. Личный состав будет размещен на автономных полевых лагерях АПЛ-500 на базе основных полигонов на юге страны.

Также учебные занятия стартовали на полигоне «Нестеровский» в Ингушетии и полигоне «Даниловский» в Волгоградской области. Другие учебные модули в рамках зимнего периода обучения для остальной части подразделений будут проходить в пунктах в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

Ранее источники в Министерстве обороны России заявили, что в следующем году в стране задумали провести гиперзвуковые учения. На них могут испытать новое оружие и методы его применения в рамках маневров «Гром». На маневрах задумали отработать способы их применения, однако неизвестно, планируют ли в ведомстве проводить учебно-боевые пуски гиперзвукового оружия.