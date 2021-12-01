Олимпийская чемпионка бросила спорт ради работы в Кремле

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич объявила о завершении спортивной карьеры. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Спортсменка рассказала, что после Нового года приступит к работе в Администрации президента. В Кремле она занимается управлением общественными проектами. Пацкевич отметила, что тренерская карьера ее никогда не интересовала и она была бы не против попробовать себя в качестве хореографа-постановщика.

Пацкевич выиграла золотые медали на Олимпийских играх 2012, 2016 и 2020 годов в соревнованиях групп. Кроме того, на ее счету 13 побед на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы.

В январе этого года четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил, что спортсменам не место в политике. Он выразил убежденность в том, что они занимают чужие места и не решают важных вопросов.