Путин и Эрдоган проведут переговоры и обсудят Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в пятницу, 3 декабря. Об этом стало известно из слов главы Министерства иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Цитату приводит РИА Новости.

Предполагается, что главы государств в том числе обсудят ситуацию на востоке Украины. «Мы выступаем за деэскалацию [ситуации на границе]. Недавно я провел переговоры с главами МИД [России Сергеем] Лавровым и [Украины Дмитрием] Кулебой», — подчеркнул турецкий министр.

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Чавушоглу добавил, что намерен встретиться с Лавровым и Кулебой лично, на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Оно пройдет 2-3 декабря.

В конце ноября руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится напасть на Украину. Вскоре с подобной информацией начали выступать и другие украинские политики. Кроме того, о передвижениях войск у границы со стороны Москвы писали западные СМИ.

Россия, в свою очередь, опровергает все обвинения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил абсолютную беспочвенность утверждений об агрессивном поведении или намерениях Москвы. Он подчеркнул, что Россия не готовила, не готовит и не будет готовить никаких наступлений ни на кого.

