Для российской мегатрассы нашли спонсора

Для реализации проекта новой российской мегатрассы «Меридиан», которая соединит Европу и Китай, нашелся спонсор. Евразийский банк развития (ЕАБР) оказался готов выступить кредитором и организовать строительство первой части автодороги, сообщает РБК.

Меморандум об участии банка в проекте в рамках Евразийского конгресса в Москве был подписан главой правления ЕАБР Николаем Подгузовым и председателем совета директоров Русской холдинговой компании, экс-зампредом «Газпрома» Александром Рязановым. Реализацию проекта начнут в 2022 году.

Протяженность трассы решили уменьшить, она достигнет 1,3 тысячи километров вместо запланированных 2 тысяч. «Мы повернули на Гомель по просьбе белорусского правительства, и больше чем на 300 км будет короче маршрут», — заявил Рязанов. С помощью трассы планируют увеличить транзитный потенциал евразийского пространства. По прогнозам, к 2035 году потенциальный среднегодовой объем перевозимых по трассе грузов достигнет от 6,1 миллиона до 11,5 миллиона тонн.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о возобновлении активных работ над проектом новой мегатрассы «Меридиан» в ноябре 2021 года. Автодорога должна связать Европу и Китай через Россию и Казахстан. О строительстве мегатрассы стало известно в 2019 году.