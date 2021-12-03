UFC выпустил «промо» боя Хасбика

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал юмористический ролик, якобы продвигающий поединок с участием дагестанского блогера Хасбика (Хасбуллы Магомедова). «Промо» боя доступно в Twitter организации.

Авторы видео сделали соперником Хасбика в UFC Рафаэля Физиева — киргизского и казахстанского бойца азербайджанского происхождения. Наряду с яркими эпизодами из боев спортсмена показаны отрывки из роликов с участием Хасбика. Последний не раз встречался со звездами UFC и не всерьез наносил им удары. Завершается ролик под закадровый смех дагестанского блогера.

Хасбик стал гостем турнира UFC в Абу-Даби 30 октября. Он прибыл на ивент, где поддерживал российских бойцов. В частности, Тагира Уланбекова и Ислама Махачева, соратников Хабиба Нурмагомедова. Глава UFC Дэйна Уайт отдельно поприветствовал блогера, опубликовав видеообращение к нему. В ходе пресс-конференции глава промоушена допустил сотрудничество с Хасбиком. Позже он также не исключил организацию боя с его участием.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с другим блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. По версии Асхаба Тамаева, который взял на себя организацию боя, Хасбулла потребовал слишком высокий гонорар.