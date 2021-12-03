Капризов оформил первый дубль в матче НХЛ в сезоне

«Миннесота» победила «Нью-Джерси» в игре НХЛ, у Капризова дубль и результативная передача

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов заработал три очка за результативность в победном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в ночь на пятницу, 3 декабря, и завершилась со счетом 5:2. В составе победителей Капризов оформил первый дубль в сезоне и сделал результативную передачу. Очки россиянина принесли команде пятую победу подряд в НХЛ.

По итогам игры 24-летний форвард вошел в топ-5 бомбардиров нынешнего сезона в НХЛ. Он догнал по очкам Джонатана Юбердо из «Флориды» и соотечественника Евгения Кузнецова из «Вашингтона». Лучший из россиян по количеству заброшенных шайб — Александр Овечкин. Он занимает третью строчку рейтинга.

Прошлый сезон стал для Капризова дебютным в НХЛ. Он провел за «Миннесоту» 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 51 очко (27 голов и 24 паса). В новом сезоне на счету хоккеиста девять шайб и 20 результативных передач в 23 встречах.

