В Совете Федерации заявили о готовности России к военным провокациям Киева

Россия допускает, что Киев может предпринять против нее военные провокации под прикрытием западных государств, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, отметив, что Москва готова к этому. Об этом в пятницу, 3 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

«У нас есть информация, что провокации могут быть инициированы», — сказал сенатор, добавив, что данная ситуация «вполне прогнозируема».

Парламентарий отметил, что Москва не собирается нападать на Украину, и никакой повышенной военной активности у границ с бывшей советской республикой нет. В то же время Россия вправе предпринимать меры для обеспечения своей безопасности, подчеркнул он.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников назвал ожидаемые сроки начала российского наступления на республику. Он отметил существующую вероятность «масштабной эскалации» со стороны Москвы и со ссылкой на данные разведки заявил, что наиболее вероятным временем ее начала является конец января.