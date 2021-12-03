Российский лыжник поделился секретом выступления в мороз

Российский лыжник Артем Мальцев поделился секретом, который помогает хорошо выступить при холодной погоде. Об этом он рассказал в эфире «Матч ТВ».

«Моя фишка в мороз — это вторые трусы», — заявил спортсмен. Мальцев пояснил, что в холодную погоду надевает термобелье и трусы сверху, а также теплые носки. По словам лыжника, эти носки хоть и протертые, зато счастливые.

Спортсмен добавил, что иногда приходится бегать в двух комплектах термобелья. «В двух трусах нормально, а если два комплекта термобелья, то это уже тяжеловато», — отметил он.

На первом этапе Кубка мира в руке норвежские лыжники не вышли на старт гонки преследования из-за мороза. Температура на стадионе опустилась до минус 20 градусов. По итогам гонки весь пьедестал заняли российские лыжники. Золото завоевал Александр Большунов, серебро у Сергея Устюгова, бронза у Мальцева. После российские болельщики раскритиковали норвежскую команду и назвали их слабаками.