В Германии назвали соглашения с США угрозой «Северному потоку-2»

Немецкая газета Handelsblatt назвала соглашения между Германией и США угрозой немецко-российским соглашениям. В частности, негативные последствия могут коснуться проекта «Северный поток-2».

«До сих пор Белый дом пытался оказывать давление, не затрагивая немецких партнеров. Однако предостережения в адрес Берлина звучат достаточно откровенно», — говорится в материале издания. По мнению автора, есть три фактора, оказывающих влияние на судьбу газопровода.

Во-первых, в Германии есть опасения разрыва отношений с США из-за споров вокруг «Северного потока-2». Также в статье приводятся опасения по поводу способности нового правительства ФРГ сдержать Белый дом от введения новых санкций. Третьим фактором автор называет скандал из-за передвижения российских войск у границ с европейскими странами.

При этом автор напоминает, что Кремль не раз заявлял о своем праве размещать армейские части в любой точке в пределах границ России, а также о безопасности подобных маневров для других стран. Автор уверен, что зимние заморозки заставят Берлин по-новому посмотреть на трансатлантическое партнерство с Вашингтоном.

1 декабря стало известно, что члены фракции Демократической партии Сената Конгресса США согласились рассмотреть пакет поправок к проекту оборонного бюджета страны, который предполагает санкции за участие в сертификации газопровода «Северный поток-2».