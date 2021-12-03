США обсудят с Европой новые санкции против России

США обсудят с европейскими партнерами и Конгрессом новые экономические санкции против России в случае возможной агрессии против Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, ее слова приводит ТАСС.

Таким образом она ответила на вопрос, как Вашингтон может воздействовать на Москву для помощи Киеву. «Конечно, введение экономических санкций — это один из вариантов. Но мы собираемся делать это путем консультаций с Конгрессом и европейскими партнерами», — пояснила представитель американской администрации.

Ранее Псаки заявила, что США всегда готовы предпринять шаги в сторону введения санкций против России из-за ситуации у границы с Украиной, однако подобные решения американцы считают нужным обсуждать со своими европейскими союзниками.

