Власти Москвы заявили о снижении заболеваемости COVID-19

Заммэра Ракова: заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем вдвое

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась более чем вдвое, волна пандемии начала отступать. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает ТАСС.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в мегаполисе за последнюю неделю стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Число госпитализаций пациентов и выявляемость заболевших инфекцией в городе не изменились, пояснил столичный градоначальник.

Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зарегистрировали 3 304 новых случая заражения коронавирусом. Были госпитализированы 815 человек.