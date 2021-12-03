Роналду прокомментировал 800-й гол в карьере

Криштиану Роналду о 800-м голе в карьере: мысли уже о следующей игре, праздновать некогда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Арсеналом» в 14-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Пост футболиста доступен в Instagram.

«Все наши мысли уже связаны со следующей игрой, праздновать некогда! Победа очень важна для того, чтобы вернуться на правильный путь, но впереди еще долгая дорога, пока мы не достигнем цели», — написал Роналду. Футболист поблагодарил одноклубников, а также болельщиков, без которых, по словам форварда, команда бы не справилась.

Роналду оформил дубль в матче, забив 800-й и 801-й мяч в карьере. Всего футболист забил 686 мячей за мадридский «Реал», «Ювентус», «Спортинг» и МЮ и еще 115 — за сборную Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду забил во всех матчах Лиги чемпионов сезона-2021/2022. 36-летний футболист стал первым игроком МЮ, кому удалось достигнуть подобного.