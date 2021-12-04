Чемпионка ОИ Татьяна Навка о трансгендерах в фигурном катании: это глупость и бред

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о трансгендерах в фигурном катании. Ее цитирует «Матч ТВ».

«Как бы ты ни хотел поменять свой внешний облик, наверное, невозможно сопоставить генетически и физически заложенные нормативы. Мне кажется, это глупость и бред», — поделилась мнением бывшая фигуристка. Навка отметила, что физиологически у мужчин другой гормональный фон и другие физические возможности. Поэтому, по ее мнению, соревнования с трансгендерами будут несправедливыми.

В июле этого года Навка рассказала об отношении к мужской художественной гимнастике. Она заявила, что художественная гимнастика — прекрасный женский вид спорта, и в нем нет места мужчинам. По ее мнению, «подобные тенденции приведут западное общество в тупик».

17 ноября МОК представил рекомендации в вопросе допуска спортсменов-трансгендеров на соревнования среди женщин. В них указано, что атлеты должны быть допущены вне зависимости от пола или гендерной идентичности, а подробные критерии к допуску должны разработать сами национальные федерации.