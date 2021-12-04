Губернатор Кузбасса рассказал о ходе аварийных работ на «Листвяжной»

Аварийные работы на кемеровской шахте «Листвяжная» ведутся круглосуточно. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

На данный момент идет проветривание аварийного участка подготовительного забоя. Специалисты занимаются оборудованием технологических скважин для подачи азота, углекислого газа и хладона, а также восстановлением вентиляции и трубопровода.

«В смену работают три отделения ВГСЧ и члены вспомогательной горноспасательной команды шахты», — сказал глава региона.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошел утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, пятеро из которых были горноспасателями, отправившимися на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек, трое из них до сих пор находятся в стационарах.

2 декабря на шахте восстановили поисковые работы, которые были приостановлены из-за сложной газовой обстановки.