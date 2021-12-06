В США назвали способ разрешить конфликт России и Украины

Пресс-секретарь оборонного ведомства США Джон Кирби заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин провел совещание с военным командованием насчет ситуации на границе Украины и России, передает ТАСС.

В Пентагоне назвали способ разрешить конфликт России и Украины. В частности, в ведомстве допустили урегулирование сложившегося положения дипломатическим путем.

«Хочу напомнить комментарии министра обороны, сделанные им в минувшие выходные <...>, когда он заявил, что верит в дипломатическое решение [ситуации на границе Украины и России]», — подчеркнул Кирби.

Ранее в США рассказали о мерах при «вторжении» России на Украину. По словам источника в американской администрации, Штаты вместе с Евросоюзом разработали контрмеры экономического характера против России. Информатор подчеркнул, что санкции нанесут «значимый и серьезный ущерб российской экономике, если они решат пойти на это».

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки подчеркивала, что президент США Джо Байден на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным планирует объяснить ему, что готов оказать экономическое давление на Москву в случае ее агрессии в сторону Украины. Свои действия Байден предварительно согласует с партнерами.