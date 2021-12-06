В Перми кот победил коронавирусную инфекцию тяжелейшей формы

У кота в Перми выявили тяжелейшую коронавирусную инфекцию, но медики смогли его спасти

У кота по кличке Блиц выявили тяжелейшую коронавирусную инфекцию, однако он победил ее. Медики в Перми смогли спасти питомца. Об этом сообщается на странице приюта «Матроскин» во «ВКонтакте».

В посте, публикуемом в соцсети, говорится, что кот тяжело переносил инфекцию на протяжении 93 дней. При этом поддержка со стороны волонтеров и ветеринаров помогла молодому животному правиться с болезнью, что стало для него «настоящей победой».

Местные жители Екатерина и Андрей взяли все лечение на себя: они почти ежедневно водили кота к врачам, а также полностью оплатили всю его терапию и также обеспечили дорогостоящими лекарствами. Блиц оказался «золотым котом», так как на его лечение потратили большую сумму денег.

По итогам всех анализов и УЗИ было принято решение «уйти в зону ожидания», рассказала горожанка. По ее словам, в процессе лечения были моменты радости и тревоги, ухудшение и улучшение состояния Блица, но в итоге он справился. «Меня переполняют эмоции», — заявила она.

В заключение россиянка от имени кота поблагодарила врачей за профессионализм. Питомец счастлив жить без «больнючих уколов» и снова «носиться как ураган по квартире».

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