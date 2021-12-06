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Названы четыре вызывающих отечность по утрам продукта

Тренер Алена Шпак: молоко, рис, соленья и сладкий алкоголь вызывают отечность по утрам
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Фото: Pixabay

Звездный тренер и писательница Алена Шпак назвала четыре продукта, потребление которых вызывает задержку жидкости в межклеточном пространстве организма. Соответствующий список приводит Harper's Bazaar.

Во-первых, во избежание отеков по утрам из рациона следует исключить молочные продукты. Коровье молоко в чистом виде либо в горячих напитках эксперт посоветовала заменить растительным (соевым или миндальным).

Во-вторых, аналогичными вредными свойствами обладает белый рис. Вместо него Шпак посоветовала выбирать бурый, который, по ее словам, содержит большее количество полезных минералов и витаминов.

В список также попали соленья и консервированные продукты. «Один соленый огурец, например, внутри сэндвича — это норма. Но если вы съедите пять, то на следующий день уже придется усиленно позаниматься», — приводит издание мнение специалистки.

Она также предложила отказаться от алкогольных напитков с провоцирующими отечность сладкими сиропами. В частности, речь идет о коктейле «Пина колада». Шпак призвала отдавать предпочтение игристому вину.

Наконец, причиной отеков может стать недостаточное количество выпитой в течение дня воды. «Если вы выпили меньше своей нормы, то спровоцируете отек. Соблюдайте водный баланс каждый день. Я советую всегда при себе держать три бутылки по 0,5 литра с чистой питьевой водой», — заключила собеседница издания.

В ноябре спортивный диетолог из Австралии Тара Кафф раскрыла улучшающие состояние кожи продуты питания. В первую очередь эксперт порекомендовала чаще употреблять в пищу ферментированные продукты, такие как кефир, чайный гриб, йогурты, кимчи, квашеная капуста, соленые огурцы и тому подобное. Она заявила, что такая еда содержит большое количество биодоступных питательных веществ, которые наполняют кожу полезными микроэлементами изнутри.

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