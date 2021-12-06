Протяжно зевающий тигр попал на видео и умилил россиян

В Новосибирском зоопарке сняли на видео зевающего тигра

В Новосибирском зоопарке сняли на видео протяжно зевающего тигра и показали ролик в соцсетях. Пользователей умилило увиденное. Многие отмечали певучесть тигра и его умиротворенность. Видео опубликовано во «ВКонтакте».

На появившихся в сети кадрах тигр вылизывает себя языком и издает протяжный звук.

«Красавец. И зевает красиво», — отметила в комментариях к ролику Марина Фитилева. «Красавчик! Поет, не рычит», — поддержала ее Галина Голубова.

Ранее в приморском национальном парке «Земля леопарда» на видео попало семейство из трех редчайших тигров. Уточнялось, что игры тигрят продолжались несколько часов, после чего они, истратив излишки энергии, отправились отдыхать вместе с матерью.

