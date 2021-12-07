Биоинженер назвал условие мутации омикрона в более суровый вариант

Ускоренный мутагенез омикрон-штамма коронавируса мог быть вызван из-за попадания не в человеческий, а в животный организм. При таком условии важно отправить в ЮАР экспертов, чтобы не допустить превращения найденного штамма в более суровый вариант, написал в Facebook биоинженер Александр Кудрявцев.

По его мнению, версия о том, что быстрая мутация омикрон-штамма произошла из-за носителей ВИЧ, не выдерживает критики.

«Пусть сторонники такой теории представят такую последовательность комбинаций из известных штаммов, в результате которой мог возникнуть омикрон — они сами поймут абсурдность своего утверждения, когда попытаются такую последовательность реассортаций реконструировать», — отметил эксперт.

Кудрявцев пояснил, что ускоренный мутагенез возможен только когда какой-то адаптированный штамм начинает вдруг переноситься в новые условия.

«В этой ситуации размножение исходного штамма — будь-то дельта или бета — будет не так активно идти, как размножение мутантов, это и есть метод направленной эволюции», — добавил он.

В случае с омикрон-штаммом вряд ли допустим сценарий утечки из лаборатории, как это было в Ухани, полагает Кудрявцев. Однако в ЮАР следует отправить экспертов для установления истинного положения дел, уверен он.

«Надо проводить скрининг по принципу того, что в Дании был, в результате которого миллионы норок истребили. Это необходимо сделать. Ибо в случае если это так, то резервуар омикрона подобно котлу сможет сварить еще более суровый вариант», — объяснил биоинженер.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заявил, что вакцинация является единственным способом избежать вспышки омикрон-штамма коронавируса в России.

3 декабря стало известно, что омикрон-штамм выявили у полностью привитого 60-летнего туриста из Греции, он прибыл из Южной Африки на Крит через одну из европейских стран. По последним данным, он находится на карантине с легкими симптомами заболевания.