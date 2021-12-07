Песков заявил о большом количестве уток в СМИ перед встречей Путина и Байдена

Песков: в СМИ появилось большое количество уток перед встречей Путина и Байдена

Перед встречей в видеоформате президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в СМИ зафиксировано большое количество уток и вбросов. Об этом заявил официальный представитель кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Мы в целом видим, что, скажем так, напряженность возрастает в риторике. Но все-таки мы призываем здесь трезвость ума сохранять», — ответил Песков на вопрос журналистов о появившихся сообщениях в СМИ о возможных новых санкциях со стороны США.

Пресс-секретарь президента добавил, что политики никогда не говорят «исходя из эмоционального настроя», а общаются «де-факто и исходя из своих национальных интересов».

Видеозвонок президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена запланирован на 18:00 по Москве. Он состоится в закрытом для прессы режиме. Предполагается, что президенты обсудят напряженность вокруг Украины и продвижение НАТО к границам России.