Названы подверженные землетрясениям регионы России

В РАН назвали Камчатку, Курилы и Сахалин наиболее подверженными землетрясениям в России

Наиболее подверженными землетрясениям среди регионов России оказались Камчатка, Курильские острова и Сахалин. Об этом в беседе с Ura.ru рассказали член-корреспондент РАН Петр Шебалин и доцент Лаборатории сейсмологии МГУ Анна Люсина.

Сейсмически опасными регионами также назвали север Якутии, Прибайкалье и Забайкалье, а также Алтай, Саяны, Северный Кавказ и Крым. По словам Шебалина, специалисты могут определить потенциальную силу толчков в указанных регионах и предпринять меры, включая строительство крепких домов, чтобы минимизировать риск от возможного землетрясения. Однако прогнозы не обладают высокой точностью, чтобы позволить эвакуировать население заранее.

Землетрясения могут происходить в одном и том же месте раз в 30 лет, однако их частота зависит от региона и структуры горных пород. «Если земная кора там достаточно хрупкая, то катастрофы не произойдет, потому что вся энергия будет сброшена при магнитуде 6-7. А вот если земная кора имеет более плотные горные породы, то землетрясение будет сильным, так как нужно будет преодолеть пределы прочности», — пояснила Люсина.

В сентябре 2021 года землетрясение магнитудой 7,6 с эпицентром на границе Бурятии возле поселка Орлик ощутили жители Иркутска, в городе не зафиксировали разрушения. Подземные толчки также ощутили жители Заларинского, Черемховского и Усольского районов региона.