В Кремле назвали рабочим процессом разные мнения по законопроектам о QR-кодах

Наличие разных мнений у российских регионов по законопроектам о введении QR-кодов для посещения общественных мест является рабочим процессом, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, свидетельствует ли о «скрытом протесте» некоторых региональных парламентов тот факт, что они уклонились от обсуждения данных законопроектов. Об этом сообщает ТАСС.

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По мнению пресс-секретаря президента России, главы регионов на месте могут правильно оценить, какие меры на фоне ситуации с коронавирусом более эффективны, а какие менее.

Накануне фонд «Петербургская политика» провел исследование, которое показало, что в 11 российских регионах власти уклонились от обсуждения проектов о введении QR-кодов для посещения общественных мест и некоторых видов транспорта.

Ранее публикация спикера Госдумы Вячеслава Володина, в которой он попросил обратной связи у подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, набрала миллион просмотров в Telegram.

Под постом, в котором Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов, пользователи оставили более 720 тысяч комментариев.