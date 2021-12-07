Раскрыты подробности смерти сына бывшего российского губернатора

«112»: в номере погибшего Дмитрия Ишаева найдены пустые бутылки от алкоголя и наркотики

В номере отеля «Парус», где нашли мертвым Дмитрия Ишаева, сына экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, следователи обнаружили пустые бутылки от алкоголя и наркотические средства. Такие подробности раскрывает Telegram-канал «112».

Причиной смерти 46-летнего мужчины стал инфаркт миокарда. По информации канала, погибший был постоянным гостем отеля, куда часто приезжал и выпивал.

Ранее сообщалось, что Ишаева обнаружили мертвым в отеле Хабаровска. По данным местных СМИ, у мужчины и раньше были проблемы с сердцем.

Виктор Ишаев был губернатором Хабаровского края с 1991-го по 2009 год. 17 февраля Замоскворецкий суд Москвы приговорил к условному сроку бывшего губернатора Хабаровского края за растрату 7,5 миллиона рублей.