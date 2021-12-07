В США запустили ракету с военными спутниками

Компания United Launch Alliance (ULA) осуществила запуск ракеты-носителя Atlas V с военными спутниками. Запуск аппаратов произвели по заказу Космических сил США. Об этом сообщает ТАСС.

Ракета, первая ступень которой получила российский двигатель РД-180, стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 7 декабря, в 05:22 по времени Восточного побережья США (13:22 мск). Изначально запуск планировали на 5 декабря, но старт перенесли из-за утечки топлива в наземном хранилище.

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Atlas V несет спутники STPSat-6 и LDPE-1, которые разработала компания Northrop Grumman. В пресс-службе ULA отметили, что аппараты выведут на геостационарную орбиту. Спутник LDPE-1 предназначен для отработки новых технологических разработок.

Спутник STPSat-6 получил оборудование для отслеживания ядерных взрывов на поверхности Земли и в подземных комплексах. Аппарат сможет передавать информацию в Пентагон и Национальное управление ядерной безопасности (НУЯБ) при Министерстве энергетики США.

Также STPSat-6 оснастили оборудованием связи НАСА, которое преобразует электрические сигналы в модулированное излучение лазера в инфракрасном диапазоне. Это позволит обмениваться данными со скоростью 1,2 гигабита в секунду.

Ранее журналисты The Independent отметили, что более трети спутников на орбите Земли находится под контролем SpaceX. Предприятие контролирует 37 процентов от общего числа активных спутников.