Байден заявил об отсутствии военных обязательств перед Украиной

Принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, поэтому у Вашингтона нет соответствующих юридических обязательств перед Киевом. Президент США Джо Байден заявил об отсутствии военных обязательств, касающихся защиты украинской стороны, об этом сообщает РИА Новости.

«У нас есть моральное обязательство и правовое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в случае, если на них будет совершено нападение, в соответствии с пятой статьей (устава НАТО — прим. «Ленты.ру»), это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на НАТО, то есть я имею в виду на Украину», — сказал американский лидер.

Ранее США отказались в одностороннем порядке задействовать вооруженные силы из-за «вторжения России на Украину». По словам Байдена, Вашингтон не рассматривает вариант ввода американских войск на территорию Украины из-за разногласий с Москвой.

7 декабря состоялась встреча между президентом России Владимиром Путины и американским лидером Джо Байденом. Разговор проходил по специальному каналу видеосвязи. В Кремле рассказали, что эта линия была создана еще при предыдущих администрациях, однако сегодня используется в первый раз. Журналистам показали первые кадры общения политиков, однако далее встреча проходила в закрытом формате.

Российский лидер вышел на связь с американским президентом из своей резиденции в Сочи. Путин прибыл туда из Нью-Дели, где находился с визитом. Текущий контакт президентов — пятый с момента вступления Байдена в должность.