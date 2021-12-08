Российский дефектолог назвал необычный симптом COVID-19

При заболевании COVID-19 может произойти частичная или полная потеря голоса. Необычный симптом заболевания назвал российский дефектолог-фонопед, доцент Родион Барабанов, его слова приводит Ura.ru.

Он объяснил, что такая проблема возникает на фоне фоне воспаления гортани и нарушения функций дыхания — голосовые складки начинают терять свою эластичность, становятся рыхлыми. По его словам, это приводит к частичной утрате голоса, которая называется дисфонией, или же полному отсутствию возможности говорить — афонии.

«То есть если при COVID-19 начинает пропадать голос, значит, инфекция спустилась по дыхательным путям в нижние отделы и добралась до слизистой оболочки гортани, до лор-голосовых складок, связок», — добавил специалист.

Ранее руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов заявил, что симптомы омикрон-штамма принципиально не отличаются от стандартной коронавирусной инфекции: температура, кашель и головная боль.