Реакция Карлсена на грубую ошибку Непомнящего попала на видео

— International Chess Federation (@FIDE_chess) 07 дек. 2021 г.

Норвежец Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на грубую ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону. Эпизод попал на видео, которое опубликовала в Twitter Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Норвежец несколько раз внимательно посмотрел на фигуры, помотал головой и изумленно поднял брови. Лицо спортсмена выражало глубокое удивление.

Девятая партия встречи за титул чемпиона мира по шахматам прошла 7 декабря и завершилась победой норвежца. После этого спортсмены еще один раз сыграли вничью. Карлсен ведет в противостоянии со счетом 6,5:3,5. В оставшихся пяти партиях для итогового успеха ему достаточно одной победы или двух ничьих. .

Непомнящий играет за титул чемпиона мира впервые в карьере. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.