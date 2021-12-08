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Реакция Карлсена на грубую ошибку Непомнящего попала на видео

Карлсена глубоко удивила грубая ошибка Непомнящего в матче за титул чемпиона мира

Норвежец Магнус Карлсен эмоционально отреагировал на грубую ошибку россиянина Яна Непомнящего в девятой партии матча за мировую шахматную корону. Эпизод попал на видео, которое опубликовала в Twitter Международная шахматная федерация (ФИДЕ).

Норвежец несколько раз внимательно посмотрел на фигуры, помотал головой и изумленно поднял брови. Лицо спортсмена выражало глубокое удивление.

Девятая партия встречи за титул чемпиона мира по шахматам прошла 7 декабря и завершилась победой норвежца. После этого спортсмены еще один раз сыграли вничью. Карлсен ведет в противостоянии со счетом 6,5:3,5. В оставшихся пяти партиях для итогового успеха ему достаточно одной победы или двух ничьих. .
Непомнящий играет за титул чемпиона мира впервые в карьере. Карлсен является действующим обладателем мировой шахматной короны.

Алексей Гусев
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