В FIS отреагировали на нежелание российской лыжницы «рвать» и «мочить» норвежек

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к соперницам. Спортсменка высказалась в Instagram.

Россиянка отметила, что получает в соцсетях много сообщений с призывами «порвать» и «замочить» норвежек, а также остальных оппоненток. По ее словам, таких пользователей она сразу блокирует. «Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне, оставаясь друзьями с ними вне лыжни», — заявила Степанова, выложив фотографию с совместной тренировки с норвежкой Хелене Марие Фоссехольм.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на нежелание россиянки следовать призывам болельщиков. «Истинный спортивный дух! Спасибо. Хорошая работа», — написано в комментарии, опубликованном Instagram-аккаунтом организации под публикацией.

7 декабря Степанова рассказала о том, что поздравила норвежку Терезу Йохауг со вторым местом в гонке на этапе Кубка мира. По словам россиянки, соперница удивилась ее способности разговаривать.