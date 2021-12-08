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В FIS отреагировали на нежелание российской лыжницы «рвать» и «мочить» норвежек

Российская лыжница Степанова о норвежках: рассчитываю побеждать в честной борьбе
Вероника Степанова

Вероника Степанова. Фото: @stepanova_nika01

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об отношении к соперницам. Спортсменка высказалась в Instagram.

Россиянка отметила, что получает в соцсетях много сообщений с призывами «порвать» и «замочить» норвежек, а также остальных оппоненток. По ее словам, таких пользователей она сразу блокирует. «Рассчитываю и готовлюсь побеждать соперниц в честной борьбе на лыжне, оставаясь друзьями с ними вне лыжни», — заявила Степанова, выложив фотографию с совместной тренировки с норвежкой Хелене Марие Фоссехольм.

В Международной федерации лыжного спорта (FIS) отреагировали на нежелание россиянки следовать призывам болельщиков. «Истинный спортивный дух! Спасибо. Хорошая работа», — написано в комментарии, опубликованном Instagram-аккаунтом организации под публикацией.

7 декабря Степанова рассказала о том, что поздравила норвежку Терезу Йохауг со вторым местом в гонке на этапе Кубка мира. По словам россиянки, соперница удивилась ее способности разговаривать.

Алексей Гусев
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