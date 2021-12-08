Путин оценил переговоры с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с американским лидером Джо Байденом были открытыми и позитивными. Таким образом глава государства оценил саммит, пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что беседа шла около двух часов. Он подчеркнул, что переговоры были конструктивными. Кроме того, глава государства выразил надежду, что так оценивает результаты встречи и американская сторона.