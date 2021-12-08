Американский боец ММА назвал единственного способного победить Яна спортсмена

Американский боец смешанного стиля (ММА) Шон О'Мэлли назвал единственного спортсмена, способного победить россиянина Петра Яна. Интервью бойца опубликовано на YouTube-канале ESPN MMA.

«Я не вижу никого, кто, кроме меня, мог бы победить Петра Яна», — заявил О'Мэлли. Американец отметил, что у россиянина больше опыта на высоком уровне. Однако, по мнению О'Мэлли, это не помешает ему победить Яна. Американец добавил, что считает себя «зверем иного калибра».

30 октября Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном единогласным решением судей и завоевал пояс временного чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.

Россиянин потерял чемпионский титул в поединке с Алджамейном Стерлингом в марте. Тогда Ян проиграл дисквалификацией, нанеся запрещенный удар коленом по голове лежащего соперника.

15 августа 2020 года на турнире UFC 252 в соглавном поединке О'Мэлли проиграл техническим нокаутом эквадорцу Марлону Веру. Это единственное поражение в карьере бойца при 14 победах.