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Умер один из основателей группы Bronski Beat

The Sun: один из основателей Bronski Beat Стив Бронски скончался в 61 год

Фото: Dave Bedrosian / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Умер один из основателей группы Bronski Beat Стив Бронски. Об этом сообщает издание The Sun.

Причина смерти музыканта не уточняется. Он скончался в 61 год.

«Печально слышать, что Стив Бронски умер. Он был талантливым и очень мелодичным человеком», — прокомментировал случившееся его бывший коллега по коллективу Джимми Самервилл. Он назвал совместную работу с Бронски веселой и впечатляющей.

Группа Bronski Beat был основана в 1983 году. Помимо Саммервилла и Бронски в синти-поп-трио входил Ларри Стейнбачек. Дебютный сингл коллектива Smalltown Boy стал его самой узнаваемой песней и одной из первых композиций в поп-музыке, в которых открыто говорилось о гомофобии. Среди других известных треков группы — Why?, It Ain't Necessarily So, C’mon C’mon.

Клавишник Ларри Стейнбачек скончался в 2017 году. Причиной смерти 56-летнего музыканта стал рак.

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Марина Погосян
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