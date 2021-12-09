Генпрокурора России попросили проконтролировать дело учителя-педофила

Депутат-единоросс Алена Аршинова обратилась с просьбой к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой организовать проверку данных о задержании учителя биологии в Санкт-Петербурге, которого подозревают в педофилии. Копию обращения она разместила в своем аккаунте в Facebook.

По мнению парламентария, если информация о растлении несовершеннолетних подтвердится, необходимо найти всех причастных и привлечь к ответственности. Она призвала не допускать к педагогической работе лиц, которые совершают развратные действия в отношении детей.

Аршинова призвала генпрокурора взять это дело под личный контроль.

Ранее в Санкт-Петербурге мать школьника обвинила 43-летнего учителя биологии в педофилии. Россиянка рассказала полицейским, что учитель во время дополнительных занятий гладил и трогал 13-летних учеников, «ложился сверху и снизу».

На подозреваемого завели уголовное дело по статье 135 («Развратные действия») УК РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2008 году мужчину уже осудили за аналогичное преступление, тогда его приговорили к двум годам условно.