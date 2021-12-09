Мошенники придумали новый способ обмана россиян

В России активизировались мошеннические схемы с использованием фальшивых колл-центров. Об этом сообщается в исследовании «Актуальные киберугрозы: III квартал 2021 года», опубликованном на портале Positive Technologies.

Отмечается, что жертвы получают фишинговые сообщения по почте, в которых говорится о том, что с них скоро начнет взиматься плата за некую подписку, пробный период которой истекает. Для отмены подписки злоумышленники предлагают пользователям позвонить по определенному номеру.

В схеме также используются фальшивые колл-центры. Если жертва перезванивает, то попадет на подставного оператора, который дает инструкции якобы для того, чтобы решить проблему, но на самом деле для получения данных или загрузки вредоносного ПО.

По словам аналитика Positive Technologies Федор Чунижеков, уловка с мошенническими колл-центрами еще недостаточно распространена. В беседе с газетой «Коммерсантъ» он сообщил, что для такого типа фишинговой атаки требуется подготовка и наличие человека в цепочке.

Также в одном из российских банков рассказали, что фиксируют усиление атак с использованием удаленного управления и загрузчиков. Так, клиенты разговаривали по телефону с якобы представителем банка, который предлагал инвестировать свои денежные средства и установить для этого приложение. «Так как злоумышленники не просили ничего переводить, называть данные карт и так далее, граждане охотно скачивали приложение»,— сказали собеседники издания. Отмечается, что на самом деле жертвы скачивали программы для удаленного доступа к устройству, с помощью которой выводились средства с банковских счетов.

Ранее в декабре сообщалось, что в интернете уже больше недели работает нелегальный форекс-дилер, действующий от имени Промсвязьбанка (ПСБ). Россияне, потерявшие через него деньги, не смогут получить компенсации. Поддельный сайт «ПСБ-Форекс» использует торговый знак известного банка. В ПСБ заявили, что ресурс не имеет отношения к нему, а деятельность «ПСБ-Форекс» официально прекращена в декабре 2020 года.

